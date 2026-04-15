L’Angleterre fait des cauchemars d’Ousmane Dembélé, l’énorme chambrage de l’Atlético de Madrid envers le Barça

Ousmane Dembélé renfile son costume de Ballon d’Or

Ousmane Dembélé a planté un doublé et a su répondre présent quand il fallait face à Liverpool. Crédité d’un 7,5 par notre rédaction, il est reparti d’Anfield en étant l’unique buteur de la partie, comme la saison dernière. Trophée de MVP en mains, le Ballon d’Or a trouvé la faille avec sang froid, quand Paris souffrait depuis le début de la seconde période. Le Parisien parle d’un Dembélé phénoménal. “Il a éteint Anfield et les derniers espoirs anglais. Un patron”, écrit le média parisien. "Luis Enrique et Dembélé récidivent", titre AS de son côté. Un doublé du "Moustique" lors du dernier grand match d’un Salah absent, écrit le média espagnol. D’ailleurs, il a fait cette célébration d’un téléphone. Il appelle puis raccroche. Dembouz a mentionné une personne, certainement un ami. Ce dernier a expliqué de son côté que cette célébration a été faite à sa demande. En gros, les deux amis se sont appelés. Dembélé lui a dit : “ne vous inquiétez pas, le grand Paris Saint-Germain va faire son retour et va répondre présent”.

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L’Atlético de Madrid se paye le Barça

La remontada était espérée pour le Barça mais elle n’a pas eu lieu. Après le match, l’Atlético de Madrid s’est fait plaisir en chambrant le club catalan sur les réseaux. Des lunettes en référence aux photos de profil des fans du Barça avant le match, en guise d’annonce de remontada, mais aussi en référence à la performance XXL de LeBron James contre Golden States en 2016. Finalement, l’Atleti n’a pas cédé et n’a pas subi de remontada. Les lunettes sont aussi celles de Llorente, qui préconise d’en porter en intérieur. Un paquet de références qui vont forcément plaire aux supporters colchoneros… un peu moins à ceux du Barça.

Le Real Madrid croit en l’exploit

Le Real Madrid fait face à son destin ce soir dans l’enfer de l’Allianz Arena, avec l’obligation de renverser le Bayern Munich pour éviter une fin de saison précoce. Privé de Tchouaméni et Asensio, Álvaro Arbeloa joue gros et mise sur son duo de feu Vinícius-Mbappé pour faire face à une "machine" bavaroise qui vient de battre le record historique de buts en Bundesliga. Avec un Harry Kane en route vers le Soulier d’Or et une moyenne de quatre buts par match à domicile, le Bayern part favori, mais le Real compte sur son "facteur X" et son ADN européen pour transformer l’impossible en exploit. Entre l’abîme d’une saison blanche et la route vers Budapest, la "Maison Blanche" allume ses torches. Face au Bayern Munich, le Real Madrid ne peut presque que compter sur la “méthode coué”. Pour Mbappé et le Real, il y a néanmoins la peur d’une saison blanche. Mbappé se demandait ce qu’était une saison blanche la saison dernière, il risque de bien la connaître cette saison. Le Parisien se demande si Mappé ne serait pas le visage de ce déclin madrilène.