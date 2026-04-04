Ligue 1 : Lille humilie Lens dans le derby du Nord et le PSG s’envole au classement

Le Stade Pierre-Mauroy a accueilli, ce samedi soir, un derby du Nord très attendu entre le LOSC et le RC Lens, lors de la 28e journée de Ligue 1. Les Dogues, actuellement 5èmes avec 47 points avant la rencontre, savaient qu’un succès pouvait leur permettre de grimper provisoirement sur le podium, tandis que les Sang et Or, toujorus dauphins avec 59 unités, espéraient se rapprocher du Paris Saint-Germain en tête du championnat après sa victoire face à Toulouse hier. Dans une ambiance électrique, la rencontre a débuté avec plusieurs perturbations provoquées par les fumigènes dans le kop lillois, obligeant l’arbitre François Letexier à interrompre brièvement la partie (10e). Côté compositions, Bruno Genesio a opté pour un 4-2-3-1 avec Berke Özer dans les buts derrière une défense composée de Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Aïssa Mandi et Romain Perraud. Au milieu, Ayyoub Bouaddi et Nabil Bentaleb formaient le double pivot alors que Ngal’ayel Mukau, Hakon Haraldsson et Félix Correia soutenaient Matias Fernandez-Pardo en pointe. En face, Pierre Sage a aligné un 3-4-3 avec Robin Risser dans la cage, protégé par une défense Celik, Ganiou et Malang Sarr. Sur les côtés, Abdulhamid et Udol animaient les couloirs, tandis que Sangaré et Thomasson occupaient l’entrejeu derrière un trio offensif composé de Florian Thauvin, Wesley Saïd et Odsonne Édouard.

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Malgré un début de match haché par les interruptions et un saignement de Mamadou Sangaré qui a brièvement quitté la pelouse (8e), Lille a rapidement pris le contrôle du ballon avec une possession largement favorable. Les Dogues ont multiplié les offensives et Hakon Haraldsson s’est procuré une première grosse occasion en butant sur Robin Risser bien sorti (19e). Le gardien lensois a ensuite encore sauvé les siens sur une reprise de Matias Fernandez-Pardo au second poteau (25e). Lens s’est montré dangereux sur un contre initié par Odsonne Édouard mais Berke Özer a détourné la tentative avant que la reprise de Florian Thauvin ne s’envole (33e). Dans une atmosphère tendue marquée par plusieurs avertissements et des chants hostiles, Lille a finalement trouvé la faille juste avant la pause. Bien servi sur la gauche, Fernandez-Pardo a éliminé son vis-à-vis avant de centrer au second poteau pour Haraldsson qui a conclu sans opposition du pied droit pour ouvrir le score (44e, 1-0). Après neuf minutes de temps additionnel, les Lillois ont rejoint les vestiaires avec un avantage logique au tableau d’affichage.

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Une véritable humiliation

Au retour des vestiaires, les Dogues ont frappé très fort. Profitant d’une mauvaise passe en retrait de Matthieu Udol, Félix Correia a récupéré le ballon, éliminé Robin Risser et résisté au retour d’un défenseur avant de marquer dans le but vide pour faire le break (49e, 2-0). Lens a tenté de réagir, mais la tête d’Odsonne Édouard sur un centre d’Allan Saint-Maximin est passée à côté (61e). Entre-temps, Lille a définitivement pris le large. Sur une action initiée par Correia, Romain Perraud a vu son centre être contré par la main d’Ismaëlo Ganiou dans la surface et l’arbitre a accordé un penalty (56e). Matias Fernandez-Pardo s’est chargé de la sentence et a trompé Robin Risser d’une frappe à ras de terre pour inscrire le troisième but lillois (58e, 3-0). Les Lensois ont essayé de réagir par Florian Sotoca puis Florian Thauvin, dont le coup franc direct n’a pas trouvé le cadre (77e), mais la défense nordiste est restée solide.

La fin de rencontre a été gérée avec maîtrise par Lille qui a fait tourner son effectif, notamment avec les entrées d’Olivier Giroud et Benjamin André pour sécuriser l’avantage (73e). Robin Risser a encore évité une addition plus lourde face à Félix Correia (53e) et Mukau a tenté sa chance sans puissance (68e), tandis que Berke Özer a été averti pour gain de temps dans le dernier quart d’heure (71e). Ovationné par le public, Matias Fernandez-Pardo a quitté la pelouse après une prestation complète ponctuée d’un but et d’une passe décisive (80e). Au coup de sifflet final, le LOSC s’est imposé avec autorité dans ce derby du Nord et a frappé un grand coup dans la course à l’Europe. Grâce à ce succès, les hommes de Bruno Genesio campent provisoirement la troisième marche du podium de la Ligue 1 avant les matchs de Lyon et Marseille demain, tandis que Lens a laissé filer une occasion de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Les Dogues, qui iront à Toulouse, regarderont désormais vers leur prochain rendez-vous de championnat avec ambition alors que les Sang et Or devront rapidement rebondir pour conserver leur place dans le haut du classement. Et hasard du calendrier, ils auront deux semaines pour retravailler puisque le Lens-PSG est reporté.