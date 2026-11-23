Didier Digard ne cache pas son enthousiasme à l’heure de découvrir la Ligue des Champions. Le nouvel entraîneur du RC Lens s’apprête à vivre une grande première sur la scène européenne, mardi soir, sur la pelouse du RB Leipzig, à l’occasion de la 5e journée de la phase de ligue. À la veille de ce rendez-vous, le technicien français a parfaitement résumé son état d’esprit en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« Je dirais que je suis comme un enfant qui va à Disney pour la première fois. Je ressens beaucoup d’excitation, de fierté, d’émotion et une envie de bien faire et de profiter des manèges », a-t-il confié. Une belle image pour illustrer l’impatience de Digard, qui espère vivre une première européenne réussie à la Red Bull Arena, avec un coup d’envoi prévu mardi à 21 heures.