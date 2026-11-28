Après un retard à l’allumage, Tottenham va mieux depuis quelques semaines. Les Spurs restent sur quatre victoires en cinq matches dont un succès contre Ipswich Town ce samedi (2-0). Neuvième, l’équipe de Roberto De Zerbi s’est éloignée de la zone rouge et monte en puissance. Parmi les hommes qui incarnent ce renouveau, on retrouve Luca Williams-Barnett. Ailier gauche de 18 ans, le jeune Anglais réalise des débuts particulièrement éclatants. Le natif de Luton a profité des absences pour se frayer un chemin au cours des dernières semaines. Lancé le 26 août dernier contre Charlton (5-1) en League Cup, il a dû patienter pour rejouer.

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Patientant dans l’ombre, il avait déjà connu une utilisation dans cette compétition, il y a un an sans avoir la possibilité de rejouer avec l’équipe première durant l’exercice. Cette fois, il a eu cette chance. Entré contre Crystal Palace (2-0) et Leeds United (défaite 1-0), il a connu ce samedi sa première titularisation. Face à Ipswich Town, il a été prépondérant lors de la victoire 2-0 des Spurs. Véritable poison côté gauche, il aura donné le tournis à Darnell Furlong. Buteur rapidement avant de délivrer une offrande pour Dominic Solanke, il est l’homme de ce match. Une prestation où il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à marquer et offrir une passe décisive en Premier League (18 ans et 51 jours). Seul Michael Owen en 1997 (17 ans et 364 jours) a fait mieux.

Luca Williams-Barnett a séduit Roberto De Zerbi

Un vrai apport pour l’équipe londonienne qui s’est affairé pour lui faire signer un premier contrat professionnel. Selon The Telegraph, le dossier Chelsea et le Borussia Dortmund ont tenté le coup pour le joueur qui peut jouer aussi comme milieu offensif et milieu relayeur. Finalement, les Spurs l’ont prolongé et il s’en est félicité : « c’est un moment spécial pour moi et ma famille, un moment que j’ai travaillé très dur pour atteindre. Mais ce n’est que le début. Les Spurs, c’est comme une famille pour moi. Je suis ici depuis si longtemps – c’est une deuxième maison, où je fais confiance aux personnes et aux entraîneurs qui m’ont poussé à devenir le joueur que je suis aujourd’hui. » Son coach Roberto De Zerbi est totalement sous le charme et a été dithyrambique à son sujet : « Luca est un joueur à part, a déclaré De Zerbi. Je ne suis pas surpris, car son talent est plus grand que vous ne le pensez. Il a très bien joué. Je pense qu’il a de la chance, car il évolue dans un grand club, avec des coéquipiers de haut niveau. Et jeudi, j’ai parlé à Luca et je lui ai demandé deux choses. Seulement deux choses. De jouer comme lorsqu’il joue au parc avec ses amis, avec la même liberté. »

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« Jouer et travailler dur sans le ballon, comme Dembélé, comme Raphinha, comme Yamal, parce que le football évolue et que les premiers défenseurs sont les attaquants. Même s’ils ont remporté le Ballon d’Or, les joueurs talentueux, quels qu’ils soient, doivent travailler sur le terrain », a-t-il poursuivi. Estimant que son poulain pouvait atteindre le niveau de Lamine Yamal, le technicien italien a glissé une petite anecdote : « l’une des plus belles choses que j’aie vues dans ma carrière… Je l’ai vue aujourd’hui dans le bus, entre le centre d’entraînement et le stade. Il était tout près de moi et, pendant que nous allions au stade, il regardait Ronaldinho, Hazard et Neymar sur YouTube. Je me suis dit que c’était quelqu’un à part, parce que si, une heure et trente minutes avant de faire vos débuts en Premier League, vous regardez Ronaldinho, Hazard, Neymar, tous ces joueurs talentueux… Le football, c’est magique, non ? » Après avoir rendu Roberto De Zerbi fou de lui, Luca Williams-Barnett aura à cœur de mettre tout le monde d’accord à son sujet.