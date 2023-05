Real Madrid : un très gros club veut déjà récupérer Vinicius Junior

La suite après cette publicité

Encore lui. Toujours lui. Cette saison, Vinicius Junior a été la cible de nombreuses attaques. Sur le terrain, certains adversaires lui ont reproché son comportement et s’en sont pris à lui. Dans les tribunes, de nombreux supporters l’ont insulté. Cela a été le cas dimanche à Mestalla lors de la rencontre opposant Valence au Real Madrid (1-0). L’international auriverde a notamment été traité de "singe". Une nouvelle polémique qui est celle de trop pour le footballeur âgé de 22 ans. Face à la presse, puis sur ses réseaux sociaux, il a vidé son sac. Le jeune homme en a assez d’être la cible d’insultes racistes.

La Premier League comme porte de sortie

Son entourage également. Hier matin, ESPN au Brésil a révélé que ses proches poussent en coulisses afin qu’il quitte les Merengues cet été. Mais l’ailier de 22 ans n’était pas forcément pour. Plus tard dans la journée, UOL a expliqué que Vini Jr comptait donner une interview pour demander des sanctions et des changements. La publication brésilienne a également révélé que le footballeur comptait menacer le Real Madrid en évoquant un possible départ. Cela n’a pas échappé à plusieurs clubs, qui suivent son cas avec attention. The Sun explique ce mardi que sa situation a mis en état d’alerte des écuries de Premier League.

À lire

Affaire Vinicius Jr. : le communiqué cinglant du Real Madrid contre l’arbitrage et la fédération espagnole

Une destination qui est celle privilégiée par le clan brésilien. Questionné par le Mirror il y a une semaine, l’agent du joueur, Federico Pena, avait confié : «Vini se sent très proche du Real Madrid et y est très heureux. Il s’y sent très à l’aise, il aime le club. Il est là depuis si longtemps qu’il est en quelque sorte devenu un homme de là-bas (…) Qui sait, dans le football, les choses peuvent changer et il y a des choses que l’on n’imaginerait jamais. Je dirais simplement que s’il quitte un jour le Real Madrid, cela n’aurait aucun sens qu’il aille ailleurs qu’en Premier League. Même si, pour l’instant, il n’y a aucune chance.»

La suite après cette publicité

MU est déjà sur le coup

Mais la donne a changé et un départ n’est plus impossible. Defensa Central révèle d’ailleurs que Manchester United est déjà candidat pour l’accueillir. Les Red Devils apprécient son profil et pensent qu’il peut être un véritable atout. Les Mancuniens, qui sont aussi sur la piste de Neymar comme révélé en exclusivité il y a un mois sur notre site, rêvent aussi de Vinicius Junior. La présence de Casemiro, qu’il connaît et apprécie, est un plus. Tout comme le fait d’avoir été respecté en Angleterre lors des rencontres de Champions League. DC ajoute que payer son salaire ne serait pas un problème pour le club anglais, en passe d’être racheté.

Ses agents poussent donc pour qu’il file en Angleterre. Un pays où d’autres écuries doivent aussi le suivre de près. Ailleurs, le Paris Saint-Germain a souvent été cité comme un possible point de chute par le passé. Hier, Sport, qui a mentionné des médias français, évoquait cette piste. Mais la tendance à l’heure actuelle n’est visiblement pas à un départ. Malgré les conseils de ses représentants et l’intérêt qu’il peut susciter, Vini Jr veut continuer à Madrid. L’inverse est valable. D’autant que pour le laisser filer, les Merengues réclameront le prix de sa clause libératoire, soit 1 milliard d’euros. Un prix qui paraît trop élevé.

La suite après cette publicité