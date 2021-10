OM - PSG : la réaction à chaud de Marquinhos

Dos à dos avec l'Olympique de Marseille dans un Classique tendu, le Paris Saint-Germain a concédé un match nul (0-0). Un résultat décevant pour les Franciliens même s'ils ont souffert lors de la dernière demi-heure après l'expulsion d'Achraf Hakimi. Après la rencontre, Marquinhos a réagi au micro de Prime Vidéo : «on était venus pour gagner. Ça a été plus difficile en fin de match à un de moins. On a eu quelques occasions. On a réussi à tenir le ballon. On n’a pas réussi concrétiser. On a su ne pas prendre de but. En fin de match, on a essayé de contrer.»

Content d'avoir vu de la solidarité et une équipe capable de tenir, Marquinhos a préféré mettre en avant ces valeurs collectives : «c’est difficile quand tu as un joueur de moins, il faut être plus solidaire. Tout le monde s’est donné à fond pour bien défendre. On a essayé de marquer, mais c’était difficile.» Prochain défi vendredi prochain avec la réception de Lille pour le PSG.

