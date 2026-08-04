Real Madrid : Vinicius Jr lâche de lourds indices sur son avenir

Depuis hier, Vinicius Jr (26 ans) a retrouvé Valdebebas et le Real Madrid après ses vacances. Le Brésilien en a profité pour livrer ses premières impressions à la chaîne TV du club, lui qui a découvert le nouveau staff chapeauté par José Mourinho. « Ça s’est très bien passé. J’ai fait la connaissance du nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs et je m’entraîne très dur. Mourinho veut que je reste comme j’ai toujours été : heureux, enthousiaste et que je joue mon propre style de football. Nous devons nous préparer physiquement afin d’avoir moins de blessures pendant la saison et de pouvoir compter sur tout le monde.»

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Ce qui montre sa volonté de rester à Madrid, lui qui n’a pas prolongé et qui est courtisé par Arsenal. Le Brésilien a ensuite évoqué les entraînements : « double séance hier, une séance aujourd’hui. Voilà comment ça se passe. Aujourd’hui, on a fait de la musculation et des petits exercices pour renforcer les jambes. C’était une bonne séance et on est tous repartis très fatigués, mais maintenant il est temps de se reposer pour demain. C’est la préparation d’avant-saison et il faut être prêts. » Marca précise qu’une réunion est prévue entre les Merengues et Roc Nation, qui représente le Brésilien et Yan Diomandé. Avec ses déclarations plutôt claires concernant le fait qu’il va continuer à Madrid cette saison, Vini Jr semble faire un pas en direction de son club, qui aurait revu son offre à la hausse selon ESPN. Ce qui est sûr, c’est que José Mourinho compte sur lui et attend qu’il règle sa situation.