Équipe de France : Didier Deschamps répond cash sur le possible retour d’Hugo Lloris

J-44 avant le début de la Coupe du Monde 2026. Pour les sélectionneurs nationaux, il sera bientôt temps de dévoiler leurs listes pour la compétition organisée conjointement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. En ce qui concerne la France, Didier Deschamps a prévu de prendre la parole le 14 mai prochain au JT de TF1 afin de donner les noms des joueurs qu’il emmènera avec lui pour son dernier tournoi à la tête de la sélection nationale. Si la plupart des noms sont plus ou moins déjà connus, il reste encore quelques incertitudes concernant certains éléments. Au poste de gardien, Mike Maignan sera bien de la partie. Brice Samba devrait être sa doublure et Lucas Chevalier, déclassé en troisième position dans la hiérarchie, a été sélectionné lors du dernier rassemblement de mars.

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Mais sa situation au PSG n’a pas évolué, puisqu’il est toujours relégué sur le banc par Luis Enrique qui lui préfère Matvey Safonov. Menacé par Robin Risser ou encore Jean Butez avant la liste de mars, Chevalier avait conservé la confiance du staff. En sera-t-il autant avec un concurrent nommé Hugo Lloris ? Hier soir, L’Equipe a lâché une petite bombe. Le quotidien sportif a révélé que l’ancien capitaine de l’équipe de France, qui avait pris sa retraite internationale au début de l’année 2023 après 145 sélections et plusieurs années de bons et loyaux services, est ouvert à l’idée de revenir sous le maillot frappé du coq. Auteur d’une belle saison avec le Los Angeles FC, l’ancien gardien de l’OL (14 matches, 8 buts encaissés et 9 clean sheets) a des fourmis dans les jambes.

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DD et ses équipes sont clairs pour Lloris

L’Equipe, qui a échangé avec son entourage, précise qu’il ne fera pas campagne car il ne veut pas être celui qui pique la place des autres. Mais il ne dirait pas non en cas de convocation par DD, même au poste de gardien numéro 3 afin d’épauler la nouvelle génération. Une information qui fait forcément grand bruit. En France, les médias ont grandement relayé la nouvelle. 20 Minutes évoque « un come-back totalement inattendu » pendant que Onze Mondial parle d’un « scénario improbable ». De son côté, le Dauphiné-Libéré se questionne en se demandant si c’'est « une idée farfelue ou une vraie hypothèse ? » Toujours en France, Le Figaro écrit : « l’idée semblait encore saugrenue il y a quelques jours. Elle ne l’est plus tellement après cette information révélée par L’Équipe : Hugo Lloris, qui avait pris sa retraite internationale en janvier 2023, serait ouvert à un retour en équipe de France, dans l’optique de disputer la Coupe du Monde 2026. »

À l’étranger aussi cette information a fait réagir. Aux Pays-Bas, Voetbal International est étonné. « Information surprenante en provenance de France : Lloris, retraité, est soudainement évoqué comme une option pour la Coupe du Monde ». Mais qu’en est-il vraiment ? Ce mardi, RMC Sport confirme que le portier de 39 ans est bien ouvert à un come-back. Mais Didier Deschamps et le staff tricolore n’ont pas l’intention de rappeler le gardien. «Ce n’est pas un sujet à l’heure actuelle», assure-t-on du côté des Bleus. Une information qui est aussi celle de Ouest-France, qui précise que la question d’un retour de Lloris n’est pas d’actualité pour le staff. Mais par le passé, DD et ses équipes avaient déjà réservé quelques surprises avec les retours de Karim Benzema ou de N’Golo Kanté. Affaire à suivre…