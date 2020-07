Barça : Luis Suarez ne croit plus au titre en Liga

Jeudi soir, le Real Madrid remportera cette édition 2019/2020 de la Liga en cas de victoire face à Villarreal. Et si cela ne se produit pas, ce ne sera que partie remise, puisqu'à deux journées de la fin, les Merengues n'ont besoin que de deux points pour être champions. Et ça, en partant du principe que le Barça va prendre les six prochains points en jeu. Interrogé par Mundo Deportivo, Luis Suarez a d'ailleurs fait savoir que lui même ne croyait plus vraiment au titre.

« En Liga, il faut être critiques avec nous-mêmes : on a laissé filer le titre. On est conscient qu'on dépendait de nous, et il n'y a aucune excuse. Maintenant, par fierté et prestige, il faut gagner les deux matches restants et ensuite se concentrer à fond sur le seul titre qu'on peut gagner, la Ligue des Champions », a lancé le buteur uruguayen. Plutôt lucide...