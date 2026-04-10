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Neymar prépare déjà son prochain transfert

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp

Une dernière danse. Cet été, Neymar (34 ans) veut tout faire pour participer à la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Pour le moment, ses chances sont minces, même si Carlo Ancelotti le garde à l’œil. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a été pas mal embêté par les blessures, totalise 3 buts et 3 assists cette saison en 6 rencontres toutes compétitions confondues avec Santos.

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Un club qu’il pourrait bientôt quitter. Dans la nuit, The Athletic a révélé que Ney et son entourage sont en discussions avec Cincinnati. La franchise de Major League Soccer, qui avait dragué Thomas Müller en 2025, se lance à l’assaut de la star brésilienne sous contrat jusqu’en décembre 2026 à Santos. Le club américain et le clan Neymar n’en sont qu’au début des échanges, mais ils discutent au sujet d’un transfert. Le chemin est encore long pour boucler ce dossier, d’autant que Cincinnati n’a pas de place pour un joueur désigné et devra donc faire de la place pour accueillir Neymar. Affaire à suivre…

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