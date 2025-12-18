PSG : les supporters brésiliens envahissent les réseaux sociaux de Safonov

Après la finale de la Coupe Intercontinentale remportée par le PSG face à Flamengo grâce à ses quatre arrêts lors de la séance de tirs au but, le gardien russe Matvey Safonov a fait l’objet d’un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux. De nombreux supporters rivaux du club brésilien ont envahi son profil pour le féliciter et lui exprimer leur admiration. « Le peuple brésilien t’aime, viens au Brésil », a écrit une internaute, tandis qu’un autre fan soulignait : « tu mérites tout, frère ». Certains vont même trop loin, le qualifiant de « gardien qui mérite le Ballon d’Or ».

Si la majorité des messages venaient de supporters rivaux de Flamengo, certains fans du club brésilien n’ont pas caché leur frustration. « Je te déteste, gardien », a ainsi confié un internaute. Néanmoins, l’enthousiasme général pour la performance de Safonov illustre l’impact de son exploit et la manière dont il a marqué les esprits, au point de recevoir des compliments de supporters adverses : « idole absolue au Brésil » ou encore « tu as fait le bonheur du Brésil aujourd’hui ».