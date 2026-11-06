La liste de la RD Congo avec Banzuzi mais toujours sans Brunner

Ce vendredi, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour le prochain rassemblement de novembre. Parmi les principales têtes d’affiche figurent Cédric Bakambu, Yoane Wissa, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe et Noah Sadiki. Plusieurs joueurs évoluant dans les grands championnats européens sont également présents.

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Les Léopards arriveront aussi avec plusieurs jeunes talents, comme Noah Mbamba, Edo Kayembe ou Ezechiel Banzuzi. Un groupe ambitieux qui cherchera à bien négocier une double confrontation contre la Sierra Leone Leone dans les qualifications à la prochaine CAN lors de rencontres qui auront lieu le 12 et le 17 novembre prochain. En revanche, non convoqué avec l’Allemagne et éligible avec la RDC, le Monégasque Paris Brunner n’est pas de cette liste.