Ligue des Champions : le coach de Fenerbahçe démissionne en pleine conférence de presse, trois mois après son arrivée !

Coup de théâtre à Fenerbahçe ! Qualifié pour la Ligue des Champions après son barrage agité face à l’Olympique Lyonnais, le club turc entraîné par Ismaïl Kartal affrontait l’AS Roma plus tôt dans la soirée pour son grand retour en C1. Les Stambouliotes n’ont pas réussi à s’imposer, mais ils ont su arracher le point du nul après avoir été menés (1-1). Mais à l’issue du match, une scène totalement inattendue s’est produite en conférence de presse.

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Interrogé sur le match, le coach du Fener revenait normalement sur le match des siens. « Le match de ce soir en Ligue des Champions s’est soldé par une bonne performance et un bel esprit combatif. Nous aurions pu l’emporter. Nous avons eu de nombreuses occasions franches. Au final, ce premier match s’est terminé par un nul. Je félicite mes joueurs. » Après cette déclaration, Kartal a ensuite pris tout le monde par surprise en annonçant sa démission.

«Je démissionne de mon poste, avec l’intention de ne jamais revenir»

« J’ai passé trois mois ici. Depuis le début de la saison jusqu’à aujourd’hui, les entraînements et les stages que nous avons organisés avec les joueurs, ainsi que les efforts de notre président et de la direction, ont été très bénéfiques. Ce furent des moments formidables. Ce soir, je félicite mes joueurs et je démissionne de mon poste. Je remercie nos supporters, les médias, le staff et mes coéquipiers qui m’ont soutenu jusqu’à présent. J’ai pris cette décision pour le bien de mon club. Nous l’avons prise ensemble, en équipe. Désormais, pour aider Fenerbahçe, mes joueurs et les futurs entraîneurs, je démissionne de mon poste, avec l’intention de ne jamais revenir. »

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Un coup de tonnerre qui fait forcément la Une de la presse turque qui ne s’attendait pas à voir Kartal jeter l’éponge après un match nul en Ligue des Champions. Trois mois après être revenu entraîner Fenerbahçe pour la quatrième fois de sa carrière, le technicien de 65 ans n’a pas souhaité expliquer la raison qui l’a poussé à partir. Pour rappel, Fenerbahçe est actuellement 9e du championnat, à quatre points du rival Galatasaray.