Kylian Mbappé réagit au décès de Jesús de Miguel

Après le Real Madrid et le FC Barcelone, Kylian Mbappé a, lui aussi, tenu à rendre hommage à Jesús de Miguel, décédé à l’âge de 30 ans après un arrêt cardiorespiratoire survenu lors d’une rencontre entre le CD Tenerife et Andorra. L’attaquant du Real Madrid a réagi sur Instagram, en publiant une story sobre pour exprimer sa tristesse après la disparition du joueur espagnol.

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« Mucha tristeza, no hay palabras, descansa en paz », a écrit le Français, soit : « Une immense tristesse, il n’y a pas de mots. Repose en paix. » Une nouvelle marque de soutien qui vient s’ajouter aux nombreux hommages rendus dans le football espagnol depuis l’annonce de son décès.