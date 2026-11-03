Liga
Kylian Mbappé réagit au décès de Jesús de Miguel
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Après le Real Madrid et le FC Barcelone, Kylian Mbappé a, lui aussi, tenu à rendre hommage à Jesús de Miguel, décédé à l’âge de 30 ans après un arrêt cardiorespiratoire survenu lors d’une rencontre entre le CD Tenerife et Andorra. L’attaquant du Real Madrid a réagi sur Instagram, en publiant une story sobre pour exprimer sa tristesse après la disparition du joueur espagnol.
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(fan) REAL MADRID FANS 🤍 @AdriRM33 – 10:27 Voir sur X
« Mucha tristeza, no hay palabras, descansa en paz », a écrit le Français, soit : « Une immense tristesse, il n’y a pas de mots. Repose en paix. » Une nouvelle marque de soutien qui vient s’ajouter aux nombreux hommages rendus dans le football espagnol depuis l’annonce de son décès.
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