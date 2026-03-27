Brésil : Casemiro milite pour un retour de Neymar

La défaite du Brésil contre l’équipe de France (2-1) a mis en lumière ses lacunes à trois mois de la Coupe du Monde. Sacrée à 5 reprises dans son histoire (un record), la Seleçao apparaît plus en retrait pour cette édition 2026. Elle a même été sifflée par ses supporters présents au stade hier, qui ont chanté en l’honneur de Neymar après le second but français signé Ekitike. En d’autres termes, ils réclament son retour pour le Mondial, même à 34 ans, même diminué physiquement. Ils ne sont pas les seuls car après Marquinhos en conférence de presse avant le match, c’est Casemiro qui a milité en faveur du joueur de Santos.

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«Nous connaissons les qualités de Neymar. Il est indispensable à n’importe quelle équipe nationale, et surtout quand il est en forme, il fait partie des meilleurs au monde. Pour ma génération, il figure parmi les trois meilleurs : Cristiano, Messi et Neymar», affirme l’ancien Madrilène, ajoutant au passage : «je suis un de ses meilleurs amis, et ce n’est pas à moi de décider qui ils vont inviter». La balle revient dans le camp d’Ancelotti. Interrogé à ce sujet, le technicien italien a lui préféré botter en touche. «Il faut parler de ceux qui étaient là, qui ont joué, qui ont tout donné, qui ont beaucoup travaillé, et j’en suis satisfait».