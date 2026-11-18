Souvent pointé du doigt pour son manque d’investissement défensif, Kylian Mbappé équilibre la balance par ses buts selon Antonio Rüdiger. Dans une interview accordée à The Athletic, le défenseur allemand de 33 ans a refusé de demander à son coéquipier de défendre davantage. Il a même établi un parallèle entre le Real Madrid dominant de l’époque, quand Ronaldo, Benzema et Bale n’étaient pourtant pas les plus réputés pour leur goût de l’effort.

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«Devrais-je demander à un homme (Mbappé) qui a marqué plus de 80 ou 90 buts en deux ans, et qui compte maintenant 100 buts pour le club, de faire mon travail ? Cela n’a aucun sens. Revenons au passé. Comment était-ce à l’époque de Gareth Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo ? Regardez leur succès. On n’a pas toujours besoin de parler de leurs qualités défensives.»