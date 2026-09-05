Auxerre : l’heure est déjà grave pour Will Still !

Le début de saison de l’AJ Auxerre ne pouvait pas être pire. Après trois journées de Ligue 1, la formation désormais dirigée par Will Still affiche déjà de sérieuses lacunes défensives. Battus à Lyon vendredi soir (3-1), les Bourguignons ont encaissé 11 buts lors de leurs trois premières rencontres, une statistique particulièrement inquiétante. Dans l’histoire du championnat, seul Bastia avait fait pire à ce stade avec 12 buts concédés en 1985-1986. Une fragilité qui contraste pourtant avec un visage offensif parfois séduisant, déjà aperçu contre Lens (2-5), Angers (1-3) et donc l’OL.

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Un constat d’autant plus préoccupant que l’AJA a profondément remodelé son effectif durant l’été. Pas moins de 12 recrues externes ont débarqué avant la fermeture du mercato. Arthur Piedfort (5,5 M€), Danny Namaso (5 M€), Paul Nardi, Axel Tuanzebe, Pierre Ekwah ou encore Cameron Archer, buteur contre l’OL, ont rejoint le club cet été. Mais les automatismes sont encore loin d’être trouvés, particulièrement derrière. Privé d’Axel Tuanzebe à Lyon, pas encore qualifié, l’AJA a encore affiché de grosses lacunes dans sa surface et commis trop d’erreurs individuelles.

Un mercato avec beaucoup d’ambition

À l’image de la perte de balle de Nouirou Ahamada sur le troisième but lyonnais. « On encaisse encore un but très embêtant sur un coup de pied arrêté, alors qu’on est à quatre contre un. Puis on se fait avoir sur une touche pour nous. On est trop gentils, on doit être beaucoup plus agressifs et efficaces défensivement. Mais on ne va pas tout remettre en question. Staff compris, il y a une vingtaine de nouvelles personnes au club, soit un gros chamboulement. On savait qu’on n’allait pas tout réussir du jour au lendemain», expliquait Still après cette position de lanterne rouge.

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Tout n’est pourtant pas à jeter. Auxerre continue de se créer des occasions et Cameron Archer, prêté par Southampton, a été décisif. «On voit que quand on va au bout de nos actions on se montre dangereux. On cherche la bonne formule, trouver un équilibre collectif. Il faut qu’on apprenne vite sinon on va encore se mettre en difficulté», ajoutait l’entraîneur icaunais. Après avoir beaucoup recruté cet été, l’AJA va devoir rapidement trouver son équilibre, alors que deux réceptions face à Nice puis Brest se profilent. Dans le cas contraire, la pression pourrait rapidement monter autour du nouveau projet auxerrois.