Thierry Henry dévoile comment est niée « sa spéciale »

Ancien recordman du nombre de buts marqués en équipe de France (51 buts) et meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal (228 réalisations), Thierry Henry a fait trembler les filets un bon nombre de fois. Et souvent, l’ancien attaquant, âgé aujourd’hui de 49 ans, utilisait « sa spéciale » — à savoir une frappe enroulée du pied droit imparable — pour tromper les gardiens adverses. Un geste-signature né… de sa façon de marcher.

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« Je marche comme un canard. Mon pied gauche, il est là, mais mon pied droit, il est à 11h15. Le temps de redresser mon pied droit pour frapper, le défenseur, il arrive. Plus tu as le temps quand tu dois marquer un but, plus tu te poses de questions. Je me suis dit : "Il faut que j’arrive à trouver un truc bien à moi, qui me ressemble, où je ne vais pas vraiment me poser de questions." La répétition crée l’habitude », a expliqué Thierry Henry dans Kampo, la plateforme football.