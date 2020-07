Les révélations de Frank Lampard pour la suite du mercato fou de Chelsea

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entraîneur de Chelsea est plutôt gâté par ses dirigeants. Pour la saison prochaine, les Blues vont effectivement afficher une sacrée ligne d'attaque avec les arrivées d'Hakim Ziyech en provenance de l'Ajax pour 35 millions d'euros et de Timo Werner qui débarque du RB Leipzig pour 50 millions d'euros. Et ce n'est probablement pas terminé, puisqu'en Angleterre, on continue de parler de nouveaux renforts, comme Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) ou Ben Chilwell (Leicester) pour la défense. Interrogé à ce sujet, Frank Lampard n'a clairement pas fermé la porte à de nouvelles arrivées.

« Je ne sais pas encore ce qu'on va regarder en attaque, je ne suis pas sûr », a-t-il expliqué, refusant d'en dire plus et affirmant vouloir se concentrer sur les matchs à venir. « En défense ? On va regarder aussi, on verra ce qui se passera cet été mais ce n'est pas la chose à faire actuellement. Willian ? Je n'ai pas abandonné. Le club continue de parler avec lui, on veut qu'il reste, mais je sais que c'est un sujet important pour Willian ce nouveau contrat, à cause de son âge notamment. J'ai été à sa place », a ainsi expliqué l'ancien milieu de terrain des Three Lions.

Il a aussi fait savoir qu'un critère pourrait être très important lors du choix de ses futurs joueurs : la taille. Et pour cause, son équipe est très fragile sur certains coups de pied arrêtés. « Je n'aime pas parler de mon époque, mais on ne travaillait pas beaucoup les coups de pied arrêtés, et il y avait des raisons, qui étaient John Terry, Gary Cahill, Didier Drogba, Ballack et Ivanovic. Tu mettais le ballon dans la surface et ils défendaient ou marquaient. Pareil avec Liverpool. Il y avait beaucoup de débats sur eux il y a quelques saisons, ils concédaient beaucoup sur coup de pied arrêté. Ils ont signé Van Dijk et il dégage tout ce qui arrive dans la surface. Si tu n'as pas de taille dans l'équipe, il faut essayer de faire du mieux possible et rendre ça difficile pour les autres équipes. Quand on va regarder qui on va recruter, la taille est certainement quelque chose à prendre en compte », a conclu le coach. De quoi nous donner certains indices pour la suite...