Un politique espagnol défend Lamine Yamal après les polémiques

Lamine Yamal a fêté son 18e anniversaire comme il le souhaitait, avec un grand nombre de stars présentes à sa soirée. La pépite espagnole, qui a brillé cette saison en Liga, n’avait pas autorisé les téléphones, dans le but justement d’éviter toute potentielle polémique. C’est raté, puisque l’ailier droit du FC Barcelone aurait embauché des personnes atteintes de nanisme pour assurer des spectacles et des activités de divertissement. Et au-delà des nombreuses polémiques, l’Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) a lancé une action en justice contre le joueur de l’Espagne.

Cela ne scandalise pas pour autant José Manuel Rodríguez Uribes. En effet, le secrétaire d’État aux Sports espagnol n’a pas accablé Lamine Yamal après sa soirée d’anniversaire polémique, mais a souligné l’importance de renforcer l’éducation des jeunes sportifs. Il a rappelé «que le message des athlètes doit toujours être positif» et que «le sport est lié aux valeurs et au respect». Une enquête a été lancée pour vérifier si la loi sur la dignité des personnes handicapées a été violée, après l’intervention de l’ADEE, qui a dénoncé la présence de comédiens nains. «Il faut concilier liberté et respect, surtout envers les groupes vulnérables», a-t-il ajouté, tout en appelant à la modération : «il ne faut pas dramatiser ni stigmatiser. Lamine est très jeune. C’est l’éducation qui doit primer. Il ne faut pas dramatiser. » Lamine Yamal est très souvent dans les polémiques ces derniers temps, il n’y a plus qu’à espérer qu’il fasse ce qu’on attend de lui sur les terrains et qu’il ne prenne pas les mêmes chemins que certaines de ses idoles.