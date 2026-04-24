AS Roma : Gasperini solde ses comptes avec Ranieri

C’est peu dire que Gian Piero Gasperini était attendu en conférence de presse ce vendredi, suite à l’annonce du départ de Claudio Ranieri, conseiller sportif de la famille Friedkin. Les deux hommes ne se parlaient plus, depuis une sortie médiatique offensive de Ranieri mal vécue par le premier nommé. Dan Friedkin, le propriétaire, a finalement tranché en faveur de Gasperini, le coach nommé l’été dernier, et ce dernier souhaite désormais se concentrer sur le football. « Je le répète : je n’ai rien fait, point final. Je n’ai rien créé, et ne me mettez pas sur le même plan. Je n’ai jamais causé de problèmes. Il y a quelque temps, j’ai parlé de « Trigoria » parce que c’est là qu’on joue au football, et que je joue au football ; à part ça, je suis complètement déconnecté de tout le reste. Je le répète : je veux seulement parler de football, pas des autres situations dans lesquelles j’ai été mêlé. Et j’espère qu’à partir de maintenant, nous ne parlerons que de ça, de football. Et de rien d’autre », a-t-il déclaré, après avoir quand même glissé un mot au sujet du communiqué du club et du limogeage de Ranieri.

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« Le communiqué met en évidence deux choses : la confiance de la part du club envers moi, qui n’a jamais manqué depuis le premier jour. Et l’autre, c’est que la Roma passe avant tout (…) Ce qui m’a le plus déçu des paroles de Ranieri ? Je n’avais jamais eu la sensation de cette situation aussi forte, aussi dure, jamais lors de nos rencontres. C’est tout. Et cela m’a beaucoup surpris ». Le grand coup de balai n’est pas terminé et devrait emporter Federico Massara, le directeur sportif, également peu en accord avec Gasperini, comme il l’a confié. « C’est quelqu’un de bien, mais techniquement, nous n’avons pas trouvé d’affinités. L’important, c’est l’équipe ; il n’y a jamais eu d’incident personnel. Nous avons toujours été très professionnels. Va-t-il partir ? Ce n’est pas à moi d’en décider, c’est au club. » Le club a choisi de faire confiance à Gasperini, et il ne fait guère de doute que Massara va également plier bagages.