Le PSG prépare du très lourd pour accueillir Lionel Messi

La suite après cette publicité

Dans les prochains jours, le club de la capitale devrait accueillir celui qui a été le meilleur joueur du monde, ou du moins un des deux meilleurs, pendant tant d'années. Une signature colossale qui va faire passer le deuxième de la dernière édition de Ligue 1 dans une autre dimension, et ce à tous les niveaux. Et forcément, à Paris, on veut marquer le coup.

Comme ce fut le cas pour Neymar, qui avait eu droit à une Tour Eiffel spécialement illuminée aux couleurs du Brésil entre autres, la star argentine aura elle aussi droit à son accueil chaleureux. La journaliste argentine Veronica Brunati, particulièrement bien informée sur l'actualité de Lionel Messi, a ainsi révélé ce qu'a prévu de mettre en place le PSG pour sa nouvelle star.

La Tour Eiffel pour Messi

On apprend ainsi que la présentation du joueur est prévue pour mardi. Il sera présentée du côté de la Tour Eiffel, symbole de la capitale française, dans le cadre d'un évènement qui s'annonce énorme. Une décoration spéciale à son effigie sera déployée sur le monument et dans ses environs. Un accueil exceptionnel donc, comme ce fut le cas pour Zlatan Ibrahimovic également. Compte tenu de la situation sanitaire, reste tout de même à voir s'il pourra y avoir du public.

Les dirigeants parisiens espèrent tout de même que leur futur nouveau joueur recevra un hommage du côté de Barcelone avant d'être présenté à Paris, mais force est de constater que pour des raisons de timing, cela s'annonce très compliqué. Autant dire que les supporters parisiens qui ne sont pas en vacances peuvent déjà prendre leur après-midi ou leur soirée...