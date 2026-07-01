Liverpool : les premiers mots de Jérémy Jacquet

Le transfert était acté depuis plusieurs mois, il est désormais officiel. Liverpool a confirmé ce mercredi le recrutement de Jérémy Jacquet, qui quitte le Stade Rennais pour s’engager sur le long terme avec les Reds dans le cadre d’une opération estimée à 70 millions d’euros. Âgé de seulement 20 ans, le défenseur central français, formé en Bretagne et auteur de 33 apparitions avec l’équipe première rennaise, s’apprête à découvrir la Premier League en rejoignant l’un des plus grands clubs européens. Le jeune joueur a livré ses premiers mots, et est notamment revenu sur sa grosse blessure.

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« Je me sens vraiment bien. Les premières impressions sont très bonnes et je suis très heureux de commencer cette aventure ici. En découvrant les installations, je me suis tout de suite projeté. Je me sens bien ici et j’ai hâte de débuter. Pour moi, rejoindre un club comme Liverpool est un immense rêve. C’est un très grand club et le projet sportif m’a tout de suite convaincu. Je pense que nous avons fait le bon choix et je me sens vraiment à ma place ici. Mon épaule va beaucoup mieux. J’ai repris le travail sur le terrain ainsi que les entraînements individuels. Les chirurgiens m’ont même donné leur accord pour reprendre les séances collectives, mais nous avons préféré ne prendre aucun risque. Je vais continuer mon travail tout au long de l’été afin d’être à 100 % pour la reprise », a expliqué l’ancien joueur du Stade Rennais.