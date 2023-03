Nantes : Antoine Kombouaré partagé sur la prestation de ses joueurs à Lyon

Au micro de Prime Video après le match nul acquis sur la pelouse du Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré a tenu à partager son ressenti sur la rencontre, estimant que le second acte proposé par ses joueurs était bien mieux dans le contenu que le premier, malgré l’ouverture du score hâtive. Le technicien canaque de 59 ans réalise également que ce partage de points lui permettra de mieux travailler la demi-finale de la Coupe de France, qui l’opposera encore une fois à l’OL à la Beaujoire dans trois semaines.

«Quand on fait un départ aussi fort et qu’ on mène au bout de 2 minutes, il faut continuer dans cette voie mais inconsciemment, on a trop reculé et jeté des ballons à l’adversaire. J’ai pas aimé la première mi-temps. Par contre en seconde période, on a bien rectifié le tir. On a dé fendu, parfois un peu bas, mais quand on a récupéré le ballon, on sortait proprement et on s’est procurés pas mal de situations, on a tiré un paquet de fois. C’est comme ça qu’on veut aller chercher des victoires, pour les prochains matches mais c’est un bon point, un nul logique. Avec mon ami Laurent, on arrive à se départager. C’est un premier test, sans vainqueur. Ils (les Lyonnais) semblent en manque de confiance. Il ne manquait pas grand chose, mais c’est pas passé loin. On se sentait capables de le gagner. On passe la barre des 30 points, ça c’est important, donc on sent qu’il faut aller chercher la quarantaine. Mes joueurs sont au bout du rouleau, beaucoup de fatigue… j’ai dû amener des schémas différents pour amener un peu de fraîcheur. On a la réception de Reims puis la grande finale (demi-finale face à l’OL).»

