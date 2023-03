AS Monaco : le Barça réactive la piste Vanderson

La suite après cette publicité

À Barcelone, le poste de latéral droit reste toujours un problème non résolu depuis de nombreuses années. Si Jules Koundé et Ronald Araujo ont bien dépanné Xavi cette saison en réalisant des prestations plus que correctes, le Français et l’Uruguayen ne sont pas des latéraux de formation. La direction catalane s’active donc pour trouver un arrière droit de qualité pour la saison prochaine. Et selon Sport, les Blaugranas pensent au Monégasque Vanderson.

L’été dernier déjà, le leader de Liga s’était déjà intéressé au Brésilien de 21 ans. Mais le prix demandé par l’AS Monaco (60 millions d’euros) n’était pas dans les cordes du Barça. Les dirigeants espagnols ont observé toute la saison la progression du joueur sur le Rocher, et restent toujours séduits par le profil de l’ancien de Grêmio. Dans les prochains jours, la présence des agents du joueur est attendue au centre d’entraînement du FC Barcelone.

