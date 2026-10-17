Serie A : Naples chute à Venise, la lanterne rouge

C’est une défaite qui pourrait bien signer la fin de l’aventure de Max Allegri du côté de Naples. Déjà défait en milieu de semaine en C1 face à Villarreal, le club a cette fois perdu à Venise, pourtant lanterne rouge et qui n’avait toujours pas pris le moindre point en championnat depuis le début de la saison.

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Battus 1-0 par un but de l’ancien Montpellierain Akor Adams, les Partenopei n’avancent pas en Serie A et stagnent à la 9e place. Il s’agit également de la première victoire du promu sur les Napolitains depuis 84 ans. Allegri risque bien d’y laisser des plumes, lui dont la relation avec De Bruyne est déjà tendue.