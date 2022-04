PSG - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un choc entre deux cadors du championnat de France, un duel entre deux rivaux historiques, une opposition entre deux tacticiens venus d'Argentine. Voici le programme de ce dimanche soir (20h45) pour refermer la 32ème journée de Ligue 1. Largement en tête au classement, le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique de Marseille, son dauphin qu'il devance de douze longueurs et dans l'antre du Parc des Princes, les coéquipiers de Kylian Mbappé auront forcément à cœur de briller face à l'ennemi juré. Forts de deux succès probants contre Lorient (5-1) puis Clermont (6-1), les Parisiens espèrent poursuivre leur belle dynamique pour se rapprocher, un peu plus, d'un dixième titre en L1 et ainsi oublier, quelque peu, la terrible humiliation vécue lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence où ils retrouveront les Néerlandais du Feyenoord, les Phocéens souhaitent quant à eux conforter cette deuxième place et ainsi laisser à distance leurs poursuivants (Rennes, Monaco, Strasbourg ou encore Nice). Vainqueur de ses quatre derniers matches en championnat, le dernier acquis face à Montpellier (2-0), l'OM devra cependant faire face à l'armada offensive du club de la capitale. Un défi immense que les hommes de Jorge Sampaoli semblent, aujourd'hui, prêts à relever, eux qui s'étaient d'ailleurs imposés en terres parisiennes en septembre 2020 (1-0).

Messi-Mbappé-Neymar présents pour enflammer le Classique, l'OM avec Bakambu d'entrée

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra cependant pas compter sur Leandro Paredes, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo ou encore Ismaël Gharbi. Dès lors, l'ancien coach des Spurs devrait aligner son traditionnel 4-3-3. Présent dans les cages parisiennes, Gianluigi Donnarumma sera protégé par un quatuor défensif composé de Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Danilo pourrait quant à lui être associé à Marco Verratti et Idrissa Gueye. Enfin, sur le front de l'attaque, le PSG s'appuiera très certainement sur son incroyable trio : Messi-Mbappé-Neymar.

En face, les Marseillais, privés de Leo Balerdi, Konrad De La Fuente et avec un Arkadiusz Milik plus qu'incertain, devraient se présenter en 3-4-1-2. Devant Pau Lopez, présent dans les buts olympiens, William Saliba, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car sont pressentis pour former la charnière à trois. Dans l'entrejeu, Jorge Sampaoli devrait par ailleurs faire confiance à Gerson, associé à Valentin Rongier. Cengiz Ünder et Luan Peres pourraient quant à eux débuter dans des rôles excentrés. Devant, Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet aideront Cédric Bakambu, annoncé titulaire à la pointe de l'attaque phocéenne.

