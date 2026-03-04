L’OL s’enflamme pour le Lens de Pierre Sage

Demain soir, Lyon et Lens vont croiser le fer au Groupama Stadium en Coupe de France. Un adversaire que redoute Paulo Fonseca. «Demain, le plus important, c’est de faire un bon match face à ce qui est selon moi, la meilleure équipe de notre championnat depuis le début de la saison. C’est une équipe très équilibrée, avec beaucoup de qualité et d’expérience. Pierre Sage a fait un superbe travail avec son groupe, ce sera un match très difficile pour nous et j’espère que ce sera un match compliqué pour Lens aussi. On va affronter une équipe différente et plus forte que celle que nous avons affrontée en début de saison.» Nicolas Tagliafico, qui s’est aussi exprimé face aux médias, a aussi évoqué le danger nordiste.

La suite après cette publicité

«Lens fait une belle saison et ça se reflète dans leur position au classement. Ils travaillent dur, on sait que ce sera un duel difficile, nous les avons déjà affrontés en début de saison. Ce sera un match qui se jouera sur des détails, il faudra donc faire attention à ces détails et travailler dur pour obtenir un résultat positif. Nous nous préparons à chaque match avec la même intensité parce qu’on veut gagner chaque match. Les prochains temps vont être importants avec l’enchaînement de la Ligue 1, de la Coupe de France et de l’Europa League. On continue à travailler parce que le plus important pour nous c’est de gagner chaque match. On se concentre uniquement sur le match suivant, surtout avec l’effectif réduit que nous avons en ce moment avec les blessures.» L’Argentin a aussi salué le boulot de Pierre Sage, qu’il a croisé entre Rhône et Saône. «Le travail de Pierre Sage à Lens est similaire au travail qu’il faisait ici. Au lieu de se concentrer sur les individualités, il se concentre sur le collectif et c’est ainsi qu’il tire le meilleur de son équipe. Il travaille bien et a une bonne connexion avec ses joueurs. C’est semblable à ce qu’il se passe actuellement ici. Je garde un très bon souvenir de Pierre Sage et je sais qu’on se recroisera encore à l’avenir.» Ils se retrouveront déjà demain soir.