Ligue 1

PSG : Fabian Ruiz aurait fait un choix fort !

Par Josué Cassé
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Blessé et actuellement éloigné des terrains, Fabian Ruiz poursuit son travail pour retrouver, au plus vite, les pelouses. Pour autant, selon les dernières informations de RMC Sport, par le biais de son consultant Jérôme Rothen, l’Espagnol aurait d’ores et déjà fixé ses priorités.

En effet, Ruiz retarderait son retour dans le groupe du PSG pour se consacrer à la sélection espagnole, au rassemblement du mois de mars et au prochain Mondial. Une nouvelle qui ne devrait pas manquer de faire jaser dans les prochaines heures…

