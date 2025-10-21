Real Madrid : Thibaut Courtois dézingue Javier Tebas

Thibaut Courtois n’a pas sa langue dans sa poche, et il l’a une nouvelle fois démontré ce mardi. Présent en conférence de presse à la veille de Real Madrid-Juventus en Ligue des Champions, le portier belge a été questionné sur les protestations contre le match entre Villarreal-Barça - délocalisé à Miami - censuré par la Liga.

L’occasion pour le joueur de 33 ans de vivement critiquer le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas. « Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris. Je n’ai jamais vu un président d’une ligue parler comme lui (Tebas). Ils essaient de cacher des choses. C’est de la manipulation », a-t-il lâché. Une nouvelle position d’un joueur du Real, après celle de Carvajal et même de l’entraîneur Xabi Alonso. Le club merengue a par ailleurs déposé un recours contre cette décision.