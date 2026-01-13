Supercoupe d’Espagne : ça a chauffé entre Lamine Yamal et Dean Huijsen

La tension était palpable sur la pelouse du stade Roi Abdallah de Djeddah lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Barça et le Real Madrid (3-2). Un accrochage entre Lamine Yamal et le défenseur Huijsen, n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. À plusieurs reprises, Huijsen a tenté de bloquer Lamine, qui a réagi avec colère, lui demandant : « tu vas me laisser passer ? » avant de répéter plus fermement : « ne te trompe pas, ne te trompe pas… » tandis que Camavinga a dû intervenir pour calmer les esprits…

Le jeune ailier catalan et le défenseur madrilène se sont également croisés lors de la cérémonie finale, dans un geste correct, mais glacial. Pourtant, les deux jeunes joueurs sont amis en sélection nationale et devraient partager à nouveau le même vestiaire lors de la prochaine convocation de Luis De La Fuente.