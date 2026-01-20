PSG : les réactions de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery

Le Paris Saint-Germain a vécu une sacrée désillusion ce soir à Lisbonne. Le club de la capitale dominait les débats, mais a fini par s’incliner 2 buts à 1. Après la rencontre, les hommes de Luis Enrique étaient forcément déçus, à l’image de Warren Zaïre-Emery. «C’est une défaite assez frustrante. C’est difficile de parler, d’analyser ce qu’on a bien fait, moins bien fait. On a su créer des occasions, mais pas les mettre au fond. Dans les grands matchs, ce sont des petits détails qui font la différence. Aujourd’hui ça a manqué. L’année dernière, c’était la même chose en première partie de saison. On prépare les matchs de la même manière, on essaie de tout donner pour gagner. Il faudra continuer comme ça pour essayer de les mettre au fond. C’est un match frustrant parce qu’on domine, on a les occasions. C’est le foot, c’est un sport injuste. On apprend dans chaque match», a-t-il confié en zone mixte, imité par son capitaine Marquinhos.

La suite après cette publicité

«On a eu beaucoup de matchs où on a eu la possession, les occasions. Mais si on n’est pas efficace devant et derrière, le résultat peut finir comme ça. Ce sont des choses qu’on avait améliorées l’année dernière. Il y a de bonnes choses, mais il faut toujours se remettre en question après une défaite comme ça. Il faut communiquer, ne pas tout jeter en l’air. On se bat pour terminer dans les huit premières places en Ligue des champions. On est éliminé en coupe de France. En championnat, on est là, on se bat pour la première place. Newcastle? On va jouer ce dernier match comme un match très important pour nous devant nos supporters», a déclaré le Brésilien, dans des propos relayés par RMC Sport.