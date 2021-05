Real Madrid : Florentino Pérez ne veut surtout pas que Zinedine Zidane s'en aille...

La suite après cette publicité

À chaque fois qu’un journaliste tente d’en savoir plus, Zinedine Zidane reste évasif. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’entraîneur du Real Madrid prend toujours le soin d’en dire le moins possible sur son avenir. Et pour beaucoup, le champion du monde 1998 pourrait bien refaire le même coup à Florentino Pérez. Pour rappel, alors qu’il lui restait deux ans de contrat, ZZ avait préféré claquer la porte de la Casa Blanca, quelques jours à peine après avoir remporté une troisième Ligue des Champions consécutive.

Cette saison, Zidane ne gagnera pas de coupe aux grandes oreilles, mais il pourrait bien rendre à nouveau son tablier après un potentiel deuxième sacre national (Madrid n’est qu’à deux points de l’Atlético au classement à deux journées de la fin). Pour le moment, l’intéressé refuse de donner une tendance, mais il a tout de même fait savoir qu’il ne ferait pas d’histoire en cas de départ forcé, malgré un bail courant jusqu’en 2022.

Pérez ne veut pas virer Zidane

«Mon avenir ? Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c'est que je vais toujours rendre la tâche très facile pour le club, car il m'a toujours tout donné. Je vais leur rendre très facile. Mais le problème, ce sont les quatre matches, pour bien finir. C'est ce qui m'encourage. Le reste, c'est du bla-bla. Je ne veux pas causer de problèmes au club. Je vais me concentrer sur les quatre derniers matches et nous verrons le reste plus tard »

Sauf que Le Parisien explique ce vendredi que Florentino Pérez espère que son coach ne prendra pas la poudre d’escampette. En tout cas, si un départ doit se produire, ce ne sera pas la décision de la Casa Blanca. La raison ? Le quotidien explique que garder Zizou est la stratégie idéale pour convaincre Kylian Mbappé de venir à Madrid. La relation forte entre les deux Français est connue de tous et le Real est en partie certain qu’une arrivée du Parisien ferait rester un Zidane orphelin d’une star mondiale depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Reste que le Paris Saint-Germain peut encore ruiner les plans merengue s’il parvient à prolonger son numéro 7.