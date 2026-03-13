OL : «j’ai l’impression qu’il y a un contrat sur Endrick»

C’est ce qui s’appelle une soirée mouvementée. Hier soir, lors du huitième de finale aller de Ligue Europa entre le Celta Vigo et l’OL (1-1), Endrick a inscrit un joli but pour permettre aux siens de garder de l’espoir en toute fin de match. Cependant, un point noir, même très sombre, a provoqué une grosse frayeur avant le coup de sifflet final. En effet, le Brésilien de 19 ans, a violemment été stoppé dans le temps additionnel. Alors qu’il remontait le ballon depuis sa moitié de terrain le long de la ligne de touche, l’attaquant prêté par le Real Madrid a accéléré, repiqué dans l’axe, avant d’être percuté successivement par Marcos Alonso puis Matias Vecino. Deux interventions dangereuses et non maîtrisées.

La suite après cette publicité

Se tordant de douleur alors que la rencontre face aux Espagnols se terminait, la pépite rhodanienne a semblé indiquer une blessure sérieuse. Sur RMC Sport, dans l’After Live, le consultant Lionel Charbonnier a d’ailleurs estimé que l’attaquant lyonnais était cerné. « J’ai l’impression qu’il y a un contrat sur lui. Il a visiblement dit des choses qu’ils n’ont pas aimées et ils sont en train de lui rendre la monnaie de sa pièce ». En fin de compte, Endrick a bel et bien terminé sa prestation sur le rectangle vert, répondant aux critiques sereinement.