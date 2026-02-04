Menu Rechercher
Commenter 23
Ligue des Champions

Ligue des Champions : Monaco retire Paul Pogba de sa liste

Inutilisé en Ligue des Champions cette saison, Paul Pogba va être retiré de la liste de Monaco pour la deuxième phase de la compétition. Une décision qui jette un peu plus le flou sur sa condition physique, alors que le Français n’a plus joué depuis presque deux mois.

Par Jordan Pardon
1 min.
Paul Pogba en tribune @Maxppp

Un signal qui soulève de nouveaux doutes sur la forme actuelle de Paul Pogba. Qualifié pour les barrages de Ligue des Champions suite à son match nul obtenu face à la Juventus Turin mercredi dernier (0-0), Monaco va opérer des choix forts. Comme le révèle RMC Sport, le club de la Principauté prévoit de retoquer sa liste UEFA pour la suite de la compétition.

La suite après cette publicité

A priori, ce sera sans Paul Pogba, absent des terrains depuis un match de Ligue 1 face à Brest, début décembre, lorsqu’il avait joué 22 minutes (défaite 1-0). Le champion du monde 2018 avait été sur le banc lors des rencontres face à Pafos (2-2) et Galatasaray (victoire 1-0), mais n’était pas entré en jeu. Il ne sera pas le seul Monégasque à être retiré de la liste puisque Takumi Minamino et Mohammed Salisu, absents jusqu’à la fin de saison, vont également être remplacés.

La suite après cette publicité

Adingra, Faes et Diatta l’intègrent

En revanche, Krépin Diatta, Wout Faes et Simon Adingra seront, eux, éligibles pour le 16e de finale 100% français face au PSG (17 et 25 février). Forcément, cette décision de l’ASM jette un peu plus le flou sur la condition physique de Pogba, qui n’a pu jouer que 30 minutes depuis sa signature. Le milieu de terrain français est actuellement blessé au mollet et l’incertitude plane toujours sur la date de son retour.

Ce mercredi, le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro, a reconnu qu’il n’y avait «pas de réponse claire» sur le sujet. «Tout le secteur médical est focalisé pour trouver des solutions», s’est-il contenté d’ajouter. La liste définitive de Monaco devrait être communiquée d’ici jeudi soir à l’UEFA. Autant dire que Pogba avance dans le brouillard en ce moment.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Monaco
Paul Pogba

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Monaco Logo Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier