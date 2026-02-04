Ligue des Champions : Monaco retire Paul Pogba de sa liste

Un signal qui soulève de nouveaux doutes sur la forme actuelle de Paul Pogba. Qualifié pour les barrages de Ligue des Champions suite à son match nul obtenu face à la Juventus Turin mercredi dernier (0-0), Monaco va opérer des choix forts. Comme le révèle RMC Sport, le club de la Principauté prévoit de retoquer sa liste UEFA pour la suite de la compétition.

A priori, ce sera sans Paul Pogba, absent des terrains depuis un match de Ligue 1 face à Brest, début décembre, lorsqu’il avait joué 22 minutes (défaite 1-0). Le champion du monde 2018 avait été sur le banc lors des rencontres face à Pafos (2-2) et Galatasaray (victoire 1-0), mais n’était pas entré en jeu. Il ne sera pas le seul Monégasque à être retiré de la liste puisque Takumi Minamino et Mohammed Salisu, absents jusqu’à la fin de saison, vont également être remplacés.

Adingra, Faes et Diatta l’intègrent

En revanche, Krépin Diatta, Wout Faes et Simon Adingra seront, eux, éligibles pour le 16e de finale 100% français face au PSG (17 et 25 février). Forcément, cette décision de l’ASM jette un peu plus le flou sur la condition physique de Pogba, qui n’a pu jouer que 30 minutes depuis sa signature. Le milieu de terrain français est actuellement blessé au mollet et l’incertitude plane toujours sur la date de son retour.

Ce mercredi, le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro, a reconnu qu’il n’y avait «pas de réponse claire» sur le sujet. «Tout le secteur médical est focalisé pour trouver des solutions», s’est-il contenté d’ajouter. La liste définitive de Monaco devrait être communiquée d’ici jeudi soir à l’UEFA. Autant dire que Pogba avance dans le brouillard en ce moment.