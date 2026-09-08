«C’est un début de saison catastrophique» : le coup de pression de Luis Enrique pour réveiller son PSG

Pendant qu’une partie de la planète foot a les yeux rivés sur la publication des nommés de tous les trophées de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or 2026, le gratin européen se prépare pour la grande rentrée en Ligue des Champions. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain qui va retrouver la compétition mercredi soir au Parc des Princes, avec la réception du Slovan Bratislava pour lancer sa campagne européenne. Un rendez-vous forcément particulier pour le double tenant du titre, qui rêve d’une troisième couronne consécutive, mais qui arrive à cette première journée dans un contexte beaucoup moins serein qu’espéré. Après avoir dominé l’Europe ces deux dernières saisons, le club de la capitale peine en effet à retrouver son rythme depuis la reprise. Et cette fois, il n’aura pas le droit à l’erreur au moment de remettre sa couronne continentale en jeu.

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Car le début de saison parisien est loin de répondre aux immenses ambitions du champion d’Europe. Battu par Lens lors du Trophée des Champions à Bollaert (1-0), malgré une longue supériorité numérique adverse, le PSG n’a ensuite toujours pas réussi à décrocher le moindre succès en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ont d’abord été accrochés par Rennes (2-2), avant de concéder un nouveau nul face à Lille (2-2), puis de s’incliner au Parc des Princes contre Monaco (1-2). Avec seulement deux points pris lors des trois premières journées et déjà quatre matches consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, Paris traverse ainsi son début de saison le plus compliqué depuis de nombreuses années. La défaite face à l’ASM a surtout accentué les interrogations, puisque les Parisiens ont une nouvelle fois laissé filer une rencontre qu’ils semblaient pourtant avoir en main. Le Slovan Bratislava arrive au meilleur moment pour permettre au PSG de se relancer, mais aussi avec le statut de premier véritable test européen d’une équipe qui doit rapidement retrouver ses standards.

Luis Enrique exige une réaction

Face à cette situation, Luis Enrique a logiquement été interrogé sur la mauvaise passe actuelle de son équipe et sur la nécessité de retrouver rapidement davantage de constance. L’entraîneur parisien n’a pas cherché à esquiver le sujet et a reconnu sans détours la réalité du bilan actuel. «Si on parle seulement des résultats, c’est un début de saison catastrophique. On cherche à valoriser et juger ce qu’il se passe sur le terrain. Il y a des choses à améliorer. On mérite plus de points. Le football est comme ça. Il faut l’accepter et travailler pour s’améliorer. En défense, il faut montrer la marge d’amélioration des joueurs. On n’a pas de chance quand les adversaires marquent. Ce sont de beaux buts. Mais il faut améliorer. On a cherché à montrer aux joueurs de rester plus concentrés. Le foot n’est pas un sport juste. Il y a des matchs où tu mérites plus que l’adversaire. On doit améliorer notre efficacité. C’est la plus grande compétition. La compétition la plus dure. Il y a combien d’équipe qui peuvent gagner ? 8 ? 6 ? 5 ? On va essayer de faire la meilleure entame. Il faut rester concentré et prêt pour gagner ce match. On peut croire que c’est un match facile»

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En conférence de presse, le technicien espagnol a également insisté sur l’état d’esprit à afficher pour cette nouvelle campagne européenne, avec la volonté de ne surtout pas s’installer dans le confort procuré par les succès des dernières années. «Je mets la pression tout le temps sur les joueurs. Je veux être dans le top 8. Je veux éviter les barrages. Avec le tirage au sort, c’est toujours difficile. On va perdre des points et ça sera comme les deux dernières années, ça sera difficile. Je veux être dans le top 8, mais surtout dans le top 24, ça veut dire qu’on a un tirage au sort plus difficile. On a le même objectif, mais ça sera difficile. Dans les premiers jours, je cherche à transmettre la même chose : le passé est le passé. On doit rénover le cahier de conduite. Tout le monde est excité et motivé. On doit sortir de notre zone de confort. Je cherche à montrer à nos supporters qu’il faut se renouveler», a-t-il conclu. En espérant pour les Parisiens que le message soit passé pour éviter le piège d’un Slovan Bratislava en grande forme sous la houlette de Yaya Touré.