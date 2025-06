Le cas Nico Williams crispe à nouveau l’Athletic

Un an après, nous y revoilà. Un nouveau feuilleton Nico Williams est en train de voir le jour en Espagne. Comme l’été 2024 après un Euro tonitruant qui l’avait révélé aux eux du monde, l’ailier fait une nouvelle fois les choux gras de la presse sportive. Il y a 12 mois, c’est du côté du FC Barcelone qu’il était annoncé avec beaucoup d’insistance, et du PSG également. Les Blaugranas souhaitaient faire comme la Roja à l’Euro en l’associant à Lamine Yamal, alors que Raphinha cumulait les prestations quelconques. À l’époque.

Les temps ont changé et le Brésilien a sorti une saison absolument brillante, plus régulière que Yamal même. Il n’est aujourd’hui plus question de son départ, et plus question de la venue de Nico Williams non plus. L’ailier formé aux Pays basque avait finalement fait le choix de rester chez lui, malgré les tentations. Du haut de ses 11 buts et ses 7 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, il est parvenu à emmener son club à la 4e place de Liga, synonyme de qualification en Ligue des Champions.

Le Bayern, Arsenal et Chelsea l’apprécient

Y participera-t-il avec les Leones ? Rien n’est moins sûr. Cette fois, le Bayern Munich, Arsenal et Chelsea sont très intéressés pour le faire venir. L’ailier dispose en plus de cela d’un vrai atout. Sa clause libératoire n’est "que" de 58 M€, une somme largement abordable pour un club de standing. C’est aussi ce qui pose problème aujourd’hui. Comme l’an passé, l’Athletic souhaite le convaincre de rester mais en lui faisant signer une prolongation de contrat cette fois pour allonger son bail (2027) et revoir cette fameuse clause à la hausse.

D’après AS, les négociations ont démarré entre le joueur de 22 ans et la direction mais rehausser cette barrière des 58 M€ effraie aussi Nico Williams et son clan. Ils craignent qu’à l’avenir, elle soit un frein pour un futur transfert. Pour tenter de faire plier l’international espagnol (28 sélections, 6 buts), le club souhaite lui proposer une hausse de salaire significative. Il y a déjà un signe positif, c’est que Nico Williams n’est pas contre rester mais à certaines conditions. Le feuilleton ne fait que démarrer et risque de prendre un peu de temps.