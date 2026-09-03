Balogun, Ferland Mendy, Caqueret… les grands absents des listes UEFA !

Comme chaque année, les listes UEFA communiquées par les clubs font des déçus. Ceux engagés dans les différentes coupes d’Europe avaient jusqu’à ce vendredi minuit pour communiquer la leur à l’instance du football européen. Si les présences attendues des joueurs qui ont animé l’été, à l’image de Yan Diomandé, Enzo Fernandez, Bradley Barcola, Rodri ou même Ayyoub Bouaddi, ne surprendront personne, certaines absences peuvent interpeller.

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Du côté de Manchester United, qualifié pour la Ligue des Champions suite à sa troisième place en Premier League la saison dernière, Leny Yoro n’est pas présent, mais il devrait quand même pouvoir jouer, tout comme Kobbie Mainoo. Âgés de 20 ans, les deux joueurs seront éligibles pour intégrer la liste B de l’UEFA, réservée aux U21. Au Real Madrid en revanche, Ferland Mendy n’est pas présent, probablement en raison de sa blessure. Victime d’une rupture du tendon droit fémoral avec luxation osseuse au mois de mai, il devrait encore être écarté des terrains pour plusieurs semaines.

Plusieurs ex de Ligue 1 oubliés

Monaco, qualifié pour la prochaine Ligue Conférence, n’a pas inscrit Folarin Balogun. Ce dernier était censé quitter le club de la Principauté pour rejoindre Everton en toute fin de mercato, mais il a finalement été recalé à la visite médicale. Côme, engagé pour la prochaine Ligue des Champions, n’a pas inscrit le Français Willy Kambwala, arrivé cet été en provenance de Villarreal. Pas plus que Maxence Caqueret, un temps pressenti pour rejoindre l’AS Monaco cet été et pourtant encensé par Cesc Fabregas ces derniers mois.

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La Juventus n’a pas inscrit Khephren Thuram en Ligue Europa, mais les raisons diffèrent. L’international tricolore va être opéré du genou et devrait faire son retour sur les terrains en 2027. Il pourra être ajouté en janvier par son club. Ses coéquipiers Edon Zhegrova (qui pourrait rejoindre l’Arabie saoudite) et Arkadiusz Milik, disponibles, n’ont, eux, pas été retenus. Pareil pour Chemsdine Talbi du côté de Sunderland, qui jouera la Ligue Europa cette saison. L’international marocain serait en discussions avec Al-Ittihad. A Liverpool, Wataru Endo et Federico Chiesa sont également laissés à l’écart.