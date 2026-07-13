Le Racing Club de Lens part à l’assaut du Polonais Michał Skóraś !

Le mercato s’active du côté du Racing Club de Lens avec déjà cinq joueurs signés depuis le début de l’été. Prêté par l’AS Roma l’an dernier, le latéral droit Saud Abdulhamid (26 ans) a définitivement signé pour 3,5 millions d’euros. Pour le même montant, le milieu Michaël Cuisance (26 ans) a débarqué du Hertha Berlin. Aujourd’hui, c’est l’ailier Thorgan Hazard (33 ans) qui a signé librement en provenance d’Anderlecht tandis que les gardiens Mathieu Gorgelin (35 ans) et Régis Gurtner (39 ans) ont resigné après l’échéance de leur bail.

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Les Artésiens ont donc mis un sacré coup d’accélérateur pour offrir au nouveau coach Dino Toppmöller le meilleur effectif possible en vue de la saison prochaine. Le technicien allemand pourrait d’ailleurs bientôt compter sur un nouveau renfort. Selon nos informations, les Lensois ont particulièrement avancé pour l’arrivée de l’ailier gauche polonais Michał Skóraś (26 ans). Le natif de Jastrzębie-Zdrój évolue en Belgique depuis 2023 et son départ du Lech Poznan pour le FC Bruges.

Un transfert à plus de 7,5M€

S’il ne s’est pas imposé avec les Gazelles avec 90 apparitions pour 6 buts et 8 passes décisives, son rebond du côté de La Gantoise a été excellent. L’international polonais (14 capes) qui est arrivé du côté des Buffalos l’été dernier compte pas moins de 2 buts et 11 passes décisives en 35 apparitions. Un bilan intéressant (voir infographie proposée par Datascout pro) qui a convaincu les Lensois d’accélérer.

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Selon nos informations, les négociations sont d’ailleurs très avancées entre les deux clubs. Un accord pourrait même être trouvé prochainement autour de la somme de 7,5 millions d’euros. Des bonus pourraient également s’ajouter. Les deux formations entendent boucler le transfert au cours de la semaine et l’agent de Michał Skóraś est d’ailleurs actuellement en France pour accélérer les discussions.