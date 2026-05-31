LdC : le PSG a touché le pactole, l’OM beaucoup moins

Ce samedi soir, le PSG a remporté la deuxième Ligue des champions de son histoire, en dominant Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b). La confirmation de la réussite du nouveau projet parisien depuis quelques années. Et avec ce nouveau sacre, le PSG a reçu un joli pactole de la part de l’UEFA qui a distribué 2,5 milliards d’euros sur toute la saison de Ligue des Champions entre tous les clubs.

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A la première place de ce classement, malgré sa défaite en finale, Arsenal, qui a terminé à la première place du classement général, a touché 153 millions de la part de l’UEFA. Le club anglais devance le PSG qui aura donc touché 145,5 millions uniquement avec les primes de l’UEFA. L’AS Monaco est bien en dessous avec 55 millions d’euros de l’UEFA tout comme l’OM juste derrière avec 53 millions d’euros touchés.

Le classement complet :