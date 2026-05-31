Matchs Amicaux
L’Afrique du Sud retarde son départ pour la Coupe du Monde
1 min.
@Maxppp
Au sein du groupe A de la prochaine Coupe du Monde, l’Afrique du Sud affrontera le Mexique en ouverture le 11 juin à Mexico, avant de rencontrer la Tchéquie une semaine plus tard à Atlanta (États-Unis) puis la Corée du Sud le 25 juin à Monterrey (Mexique). Avant cela, la sélection sud-africaine a malgré tout rencontré quelques difficultés.
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En effet, les Bafana Bafana, qui devaient quitter Johannesburg dimanche à bord d’un vol charter à destination du Mexique, pour y rejoindre leur camp d’entraînement, ont « rencontré des difficultés concernant les visas de certains joueurs et membres de l’encadrement » et vont donc devoir retarder leur départ.
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