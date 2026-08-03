Boca Juniors : Leandro Paredes fait encore polémique

De retour à Boca Juniors après la finale de la Coupe du Monde 2026 perdu face à l’Espagne, Leandro Paredes s’est de nouveau retrouvé au cœur d’une polémique lors de la rencontre face à Newell’s (2-2). Alors que le jeu était arrêté, le milieu argentin a volontairement expédié le ballon à bout portant sur un adversaire, un geste qui a immédiatement suscité de vives réactions.

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🚨🎥 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: Leandro Paredes gets booked for kicking the ball at a downed opponent.



SHAMELESS. 🇦🇷🤢pic.twitter.com/SYgzdzSWMr — 𝐓𝐌 𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋 (@TMfutbal) August 3, 2026

Cette séquence a pu raviver les souvenirs de son comportement controversé lors du quart de finale du Mondial 2022 face aux Pays-Bas, lorsqu’il avait envoyé le ballon en direction du banc néerlandais. Déjà critiqué pour son agressivité et son manque de fair-play après la finale perdue contre l’Espagne cet été, Paredes voit ainsi les reproches à son encontre repartir de plus belle.