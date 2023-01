Tottenham : Antonio Conte refait son cinéma !

La suite après cette publicité

Chaque année, quand l’heure du mercato approche, Antonio Conte a le chic pour envoyer des messages à sa direction. Il y a un an, lorsqu’il venait de prendre les rênes de Tottenham, l’Italien n’avait cessé de mettre des coups de pression publics à son président Daniel Levy. Agacé de voir les Spurs être incapables de rivaliser avec les autres ténors du championnat, Conte réclamait des renforts urgemment.

« Ma seule façon d’améliorer la situation est d’améliorer le niveau de mes joueurs et ainsi le niveau de l’équipe va augmenter. Ensuite, le club connaît la situation et s’il veut m’aider d’une autre manière, je l’apprécie. Sinon, je continue à travailler comme je le fais. (…) C’est triste parce que nous savons très bien que nous affrontons une équipe de haut niveau qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière (Chelsea en 2021) et cet été, ils ont investi beaucoup d’argent pour améliorer l’équipe. » Un an plus tard, ça recommence.

Tottenham : l’énorme coup de gueule fataliste d’Antonio Conte

Conte râle encore

Après la défaite des siens à domicile face à Aston Villa, Conte avait à nouveau poussé un coup de gueule. Quelques jours plus tard, le Transalpin a remis ça, dans des propos relayés par The Times. Et encore une fois, l’Italien a laissé entendre qu’il pourrait plier bagage. « Si vous me demandez si le défi est de gagner la Premier League, de gagner la Ligue des Champions, ce n’est pas la tâche à accomplir en ce moment. La tâche pour moi est d’aider le club. Maintenant, si je veux rester ici, je dois l’accepter. Sinon, si je ne veux pas l’accepter, je dois partir », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Au début, ce n’était pas facile pour moi. J’ai accepté de le faire parce que j’ai trouvé un grand club, un club moderne, et pour cette raison je suis heureux de travailler ici. J’ai trouvé des gens qui veulent être positifs et créer. J’ai trouvé des gens qui connaissent la réalité. C’est pour cette raison que j’ai accepté ce poste. Sinon, si ces personnes m’avaient dit : « nous devons gagner », j’aurais dit : « désolé mais ce n’est pas le bon moment pour penser qu’en un an vous devez gagner ». C’est pour cette raison que j’ai accepté cela. Maintenant, ma tâche est la suivante, mon grand défi est le suivant : améliorer le club, créer une base solide. Si je suis satisfait de continuer à faire ce travail et de voir un jour le résultat, je continuerai à rester. Si je ne suis pas convaincu à 100 %, alors je peux quitter mon travail ici. » A bon entendeur.