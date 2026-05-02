Ligue 1 : un PSG largement remanié doit se contenter du nul contre Lorient

Le Paris Saint-Germain recevait Lorient au Parc des Princes dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 avec l’objectif de se rapprocher un peu plus du titre, quelques jours après son spectaculaire succès européen face au Bayern (5-4). Luis Enrique avait largement fait tourner son effectif en alignant une équipe remaniée en 3-2-4-1 avec le jeune Renato Marin dans le but pour sa première apparition en championnat, protégé par Hernandez, Pacho et Beraldo. Au milieu, Mayulu et Lee Kang-In accompagnaient Ruiz tandis que Barcola, Doué, Fernandez et Mbaye animaient l’attaque. En face, Lorient se présentait sans complexe dans un 3-4-2-1 avec Mvogo dans les cages derrière Faye, Adjei et Talbi. Le duo Abergel-Cadiou organisait le jeu alors que Katseris et Kouassi occupaient les couloirs, Pagis et Avom soutenant Dieng en pointe.

La suite après cette publicité

Le PSG avait rapidement pris les devants dans cette rencontre avec une réussite maximale. Sur un centre de Doué, Mvogo repoussait maladroitement le ballon directement sur la poitrine de Mbaye qui marquait involontairement pour ouvrir le score (6e). Mais la réaction lorientaise ne se faisait pas attendre. Bien servi sur le côté droit, Katseris déposait un centre parfait pour Pagis qui ajustait Marin et égalisait (12e). La rencontre s’équilibrait alors avec des Merlus joueurs et des Parisiens qui tentaient de reprendre le contrôle. Barcola frôlait le poteau sur une frappe enroulée (24e) tandis que Doué se montrait inspiré mais imprécis dans le dernier geste (27e). Les occasions s’enchaînaient ensuite pour les Parisiens avec notamment une tête d’Hernandez sur la barre transversale (34e) et plusieurs interventions décisives de Mvogo. Malgré cette pression, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score de parité logique après une première période animée.

Une fin de match complètement folle

Au retour des vestiaires, le rythme retombait légèrement avec des Parisiens qui monopolisaient le ballon sans parvenir à accélérer franchement le jeu. Doué tentait sa chance sur coup franc sans réussite (51e) et Lorient restait dangereux sur quelques situations, notamment une tête de Talbi qui passait tout près du cadre (48e). Luis Enrique procédait alors à des changements et l’entrée de Zaïre-Emery changeait immédiatement la donne. Sur son premier ballon, le jeune milieu profitait d’un décalage de Doué pour déclencher une frappe lointaine légèrement déviée qui trompait Mvogo et redonnait l’avantage au PSG (62e). Paris semblait alors maîtriser son sujet, faisant circuler le ballon face à des Lorientais acculés dans leur moitié de terrain. La fin de match basculait finalement dans un scénario plus ouvert que prévu.

La suite après cette publicité

Alors que le PSG semblait gérer, une erreur défensive profitait à Tosin qui récupérait un ballon mal négocié avant de s’infiltrer dans la surface et d’égaliser avec l’aide du poteau (78e). Les dernières minutes devenaient complètement folles avec des occasions de part et d’autre. Marin devait s’employer pour sauver les siens (83e) tandis qu’Hernandez trouvait encore le poteau de la tête sur corner (85e). Mayulu touchait lui aussi le montant dans les ultimes instants (88e) mais le score n’évoluait plus. Dans le temps additionnel, le Parc retenait son souffle lorsque l’arbitre sifflait un penalty pour une supposée main de Cadiou, avant d’être finalement corrigé par la VAR et d’annuler sa décision après visionnage des images (90e+4, 90e+5). Ce match nul frustrant empêchait le PSG de faire un pas décisif vers le titre malgré sa domination, tandis que Lorient repartait du Parc avec un point précieux avant d’aborder un calendrier final face à Metz puis Le Havre, alors que Paris devra enchaîner contre Brest puis Lens avant de conclure sa saison en championnat.