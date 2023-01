FC Nantes : Andy Delort allume les dirigeants niçois

La suite après cette publicité

Officiellement prêté du côté du FC Nantes, Andy Delort, quatrième recrue du mercato d’hiver du FCN, était présenté ce lundi face à la presse. L’occasion pour l’ancien attaquant du Gym de régler ses comptes avec les dirigeants de l’OGC Nice. Le nouveau joueur des Canaris regrette notamment les promesses non tenues par le board des Aiglons, concernant une possible revalorisation salariale.

«En fin de saison dernière le club a commencé à parler mais au final, des paroles n’ont pas été tenues. J’ai une parole. Quand on trahit sa parole, ça me fait mal au cœur. Je n’arrive pas à faire semblant… D’autres joueurs vont au clash, ne viennent pas à l’entraînement…. C’était compliqué. Après, je voulais absolument aller à Nantes. J’assume tout ce que j’ai dit et ce que je fais», a ainsi regretté l’ex-buteur de Caen lors de sa présentation aux côtés de son coach Antoine Kombouaré.

