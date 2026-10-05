La photo polémique de deux joueurs du Real Madrid

Nouvelle polémique au Real Madrid… Après le post mystérieux publié par Kylian Mbappé, le jeune milieu de terrain merengue, Thiago Pitarch, a lui publié sur les réseaux sociaux une photo où on le voit dans une voiture avec son équipier Dean Huijsen. Jusqu’ici rien de problématique mais les deux footballeurs ont été photographiés avec leur téléphone portable en main…

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Une image qui a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, compte tenu des risques liés à l’utilisation du téléphone pendant la conduite. Le comportement des deux joueurs est d’autant plus commenté qu’ils sont des personnalités très suivies, et donc susceptibles de donner l’exemple à des millions de jeunes supporters.