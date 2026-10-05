Menu Rechercher
Commenter 26
Liga

La photo polémique de deux joueurs du Real Madrid

Par Josué Cassé
1 min.
Real Madrid @Maxppp

Nouvelle polémique au Real Madrid… Après le post mystérieux publié par Kylian Mbappé, le jeune milieu de terrain merengue, Thiago Pitarch, a lui publié sur les réseaux sociaux une photo où on le voit dans une voiture avec son équipier Dean Huijsen. Jusqu’ici rien de problématique mais les deux footballeurs ont été photographiés avec leur téléphone portable en main…

La suite après cette publicité

Une image qui a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, compte tenu des risques liés à l’utilisation du téléphone pendant la conduite. Le comportement des deux joueurs est d’autant plus commenté qu’ils sont des personnalités très suivies, et donc susceptibles de donner l’exemple à des millions de jeunes supporters.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Thiago Pitarch
Dean Huijsen

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Thiago Pitarch Thiago Pitarch
Dean Huijsen Dean Huijsen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier