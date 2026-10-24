Real Madrid : José Mourinho n’a aucun plan anti-Lamine Yamal pour le Clásico

À la veille du très attendu Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, José Mourinho a affiché sa confiance en conférence de presse. Alors que les Madrilènes se déplaceront dimanche au Spotify Camp Nou, le technicien portugais a notamment été interrogé sur la manière dont il comptait neutraliser Lamine Yamal. Mais l’entraîneur du Real Madrid n’entend pas bouleverser son organisation pour un seul joueur, aussi talentueux soit-il. « Ils sont tous bons, c’est la même chose qu’au Real Madrid. C’est un grand joueur, et les grands joueurs sont respectés. Mais le respect est une chose, et changer de stratégie, de structure, et oublier l’essence même de l’équipe, c’en est une autre. Nous ne le ferons pas, ni avec lui, ni contre aucun autre joueur de son calibre », a-t-il expliqué. Une manière de prévenir que les Merengues resteront fidèles à leurs principes de jeu, sans mettre en place de dispositif particulier pour contenir le jeune international espagnol.

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José Mourinho a également été questionné sur les enseignements qu’il pouvait tirer de la récente défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des Champions. Là encore, le Portugais a refusé d’accorder trop d’importance à ce revers. « Je ne pense pas qu’une défaite change son état d’esprit ou sa confiance. Une défaite 1-4 contre Leipzig ne m’aurait rien changé non plus », a-t-il déclaré, en référence au récent succès madrilène face au club allemand. Le technicien estime donc qu’un résultat isolé ne suffit pas à modifier profondément les convictions d’une équipe. Deuxième de Liga, le Real Madrid aborde cette rencontre avec une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. En face, les hommes d’Hansi Flick réalisent un début de championnat parfait, avec neuf succès en autant de journées. Un parcours sans faute qui leur permet de compter six points d’avance sur leur rival madrilène.