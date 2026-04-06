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Ligue des Champions

LdC : Christophe Dugarry promet un match facile pour le PSG contre Liverpool

Par Kevin Massampu
1 min.
Christophe Dugarry au micro de RMC @Maxppp
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PSG Liverpool
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Plus que 48 heures avant la réception de Liverpool au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain. À quelques heures de ce 1/4 de finale de C1, Christophe Dugarry s’est permis une prédiction assez osée quant à l’issue de cette double confrontation. Et pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, il n’y a pas photo : cette équipe de Liverpool est beaucoup trop faible pour ce PSG-là.

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« Ce sera une promenade de santé. Liverpool est catastrophique. (…) Je ne vais pas dire qu’ils ont des mauvais joueurs. Mais bon, ils ne jouent pas ensemble. La différence de niveau est colossale et je pense même que les Parisiens vont plier le match dès l’aller. Ça va être une boucherie ! », a-t-il dans l’émission Rothen S’Enflamme sur RMC ce lundi.

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