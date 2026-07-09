Mercato : la sensation Vozinha croule sous les offres !

C’est la Coupe du Monde de Lionel Messi, de Kylian Mbappé, de Michael Olise, d’Harry Kane… mais aussi celle de Vozinha. Inconnu au bataillon avant le début du tournoi, le gardien du Cap-Vert est devenu une véritable superstar. Et ce, à base de grosses prestations, à commencer par ce match face à l’Espagne pour l’entrée en lice de sa sélection dans le Mondial. Des arrêts qui lui ont permis de gagner une popularité énorme, lui qui compte désormais plus de 28 millions de followers sur Instagram.

La suite après cette publicité

A titre comparatif, Mike Maignan en compte 2,1 millions, Jordan Pickford 1,8 million et Emiliano Martinez 15 millions. Du jamais vu pour un joueur qui, du haut de ses 40 ans, a connu une carrière plutôt modeste, et qui évoluait cette saison à Chaves, en deuxième division portugaise, où il n’a même pas été titulaire indiscutable pendant tout l’exercice 2025/2026.

La suite après cette publicité

Convoité partout en Amérique

Actuellement, il est même au chômage, son contrat ayant expiré à la fin du mois de juin. Et forcément, entre ses prestations convaincantes en terres américaines et sa nouvelle popularité à travers la planète, il intéresse bien des clubs. Marca indique par exemple que l’Inter Miami serait en pole position. David Beckham, aussi conscient du potentiel marketing du gardien, serait prêt à lui offrir un contrat d’une saison. En Floride, il retrouverait donc des joueurs comme Lionel Messi, Luis Suarez et Casemiro.

Ce n’est pas tout, puisque d’autres clubs de Major League Soccer, dont les noms n’ont pas fuité, sont aussi sur le coup. Au Brésil, des clubs se sont positionnés, l’Atlético Goianense, Ceará et Avai, trois formations qui évoluent en deuxième division du pays sud-américain. Cruz Azul, géant du football mexicain, serait venu aux nouvelles, tout comme le Deportivo Riestra en Argentine et Olimpia au Paraguay. Reste à voir si des formations européennes se positionneront, mais autant dire qu’il va avoir le choix !