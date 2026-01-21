Arne Slot juge la future recrue de l’OM

Défiant l’Olympique de Marseille ce mercredi avec Liverpool, Arne Slot est attentif à l’actualité du club phocéen. Ainsi, le technicien néerlandais n’a pas manqué de commenter le transfert imminent de Quinten Timber en provenance du Feyenoord. Évoluant avec ce dernier du côté du club de Rotterdam, il a l’avantage de bien le connaître.

La suite après cette publicité

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est confiant quant à sa possible arrivée dans le sud de la France comme il l’a expliqué en conférence de presse : «il a joué sous mes ordres à Feyenoord, et surtout, c’est un grand homme. Marseille recrute un très bon joueur, et il correspond au style de De Zerbi.»

La suite après cette publicité

Toute la 7ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.